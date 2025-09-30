MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam kimin, hangi takımın maçı var? 30 Eylül maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Günün karşılaşmaları taraftarı oldukları takımın maçlarını kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Eylül ayının son günü maç takvimi de netlik kazandı. İşte kanal ve saat bilgisiyle bu akşam ekrana gelecek maçlar...
Bu akşam kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi
- 19:45 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)
- 19:45 Kairat - Real Madrid (TRT Tabii Spor)
- 22:00 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)
- 22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Tabii Spor 4)
- 22:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
- 22:00 Pafos FC - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 3)
- 22:00 Chelsea - Benfica (TRT Tabii Spor 1)
- 22:00 Marsilya - Ajax (TRT Tabii Spor 5)
- 22:00 Inter - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 2)