PODCAST CANLI YAYIN

MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam kimin, hangi takımın maçı var? 30 Eylül maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Günün futbol karşılaşmaları taraftarı oldukları takımın maçlarını kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Eylül ayının son günü maç takvimi belli oldu. Peki 30 Eylül 2025 bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Bugün sahada hangi takımlar var? İşte kanal ve saat bilgisiyle bu akşam ekrana gelecek maçlar...

Giriş Tarihi:
MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam kimin, hangi takımın maçı var? 30 Eylül maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Günün karşılaşmaları taraftarı oldukları takımın maçlarını kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Eylül ayının son günü maç takvimi de netlik kazandı. İşte kanal ve saat bilgisiyle bu akşam ekrana gelecek maçlar...

(AA)(AA)

Bu akşam kimin maçı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi

  1. 19:45 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)
  2. 19:45 Kairat - Real Madrid (TRT Tabii Spor)
  3. 22:00 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)
  4. 22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Tabii Spor 4)

(AA)(AA)

  1. 22:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
  2. 22:00 Pafos FC - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 3)
  3. 22:00 Chelsea - Benfica (TRT Tabii Spor 1)
  4. 22:00 Marsilya - Ajax (TRT Tabii Spor 5)
  5. 22:00 Inter - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 2)

(AA)(AA)

İspanya - LaLiga

  1. 21:00 Valencia - Real Oviedo
Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı Stamford Bridge’de!Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı Stamford Bridge’de!
Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı Stamford Bridge’de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 gözaltı kararı
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"