Fenerbahçe'de Edson Alvarez takıma döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Nice’i Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapıldı, son bölümde ise çift kale maçlarla taktiksel denemeler gerçekleştirildi.

ANTALYASPOR MAÇININ YORGUNLARI DİNLENDİ

Süper Lig'de oynanan Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik özel programla günü tamamladı. Böylece hem yorgunluk atıldı hem de sakatlık riskleri minimuma indirildi.

EDSON ALVAREZ TAKIMA KATILDI

Meksika Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Edson Alvarez'den sevindirici haber geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme, hem teknik heyetin hem de taraftarların moralini yükseltti.

HAZIRLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ TAMAMLANACAK

Fenerbahçe, Nice karşılaşması öncesinde son antrenmanını çarşamba günü yapacak. Tedesco ve ekibi, bu idmanda son taktik planlarını uygulayarak Avrupa Ligi'ndeki zorlu sınava hazır hale gelecek.

