Alperen Şengün'den EuroBasket 2025 açıklaması! "İnsanlar başarıya açlardı"

NBA'de forma giydiği Houston Rockets'ın medya günü etkinliğinde konuşan Alperen, Türkiye'deki insanların sevgisini hissetmenin gurur verici olduğunu belirtti. Milli yıldız, "Türkiye çok büyük bir ülke ve insanlar uzun süredir milli takımın başarısı için açlardı. O yüzden bu başarıyı onlara armağan ettiğimiz için mutluyuz. Keşke şampiyon olabilseydik ama bazen Allah, her şeyi bir anda vermiyor. Bu yüzden sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
2027 DÜNYA KUPASI HEDEFİ
Alperen, gözlerini şimdiden 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na diktiklerini vurguladı. Genç yıldız, "İki yıl sonra yapılacak Dünya Kupası'nda daha iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Orada da ülkemizi gururlandıracağız." dedi.
TARİHİ GÜMÜŞ MADALYA
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, böylece 2001'in ardından tarihindeki ikinci gümüş madalyayı kazanmış oldu.