Alperen Şengün'den EuroBasket 2025 açıklaması! "İnsanlar başarıya açlardı"

NBA'de forma giydiği Houston Rockets'ın medya günü etkinliğinde konuşan Alperen, Türkiye'deki insanların sevgisini hissetmenin gurur verici olduğunu belirtti. Milli yıldız, "Türkiye çok büyük bir ülke ve insanlar uzun süredir milli takımın başarısı için açlardı. O yüzden bu başarıyı onlara armağan ettiğimiz için mutluyuz. Keşke şampiyon olabilseydik ama bazen Allah, her şeyi bir anda vermiyor. Bu yüzden sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.