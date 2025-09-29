Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı

Üç maçlık galibiyet hasretini Karagümrük deplasmanında sonlandıran Trabzonspor'da genç orta saha Christ İnao Oulai performansıyla dikkat çekti.
Bordo-Mavililer'in, Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ İnao Oulai, eski takımından kalma 4 maçlık cezasının bitimiyle Karagümrük maçında sahaya çıktı ve gözlerin pasını sildi.
Hırsıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon Onuachu'dan sonra bir maçta en çok ikili mücadele kazanan ikinci oyuncu oldu. 18 kez rakip oyuncularla düelloya çıkan Oulai, 12'sinden galip ayrıldı.
Genç oyuncu ayrıca 39 pasında yüzde 87.2 isabet sağladı. 5 çalım denemesinin tamamında başarılı olan Oulai için taraftarlar da umutlu. Trabzonsporlu futbolseverler sosyal medyadan, "İlk maçtan kalitesini gösterdi" ve "Topa ilk dokunuşları mükemmelin ötesinde" yorumlarını yaptı