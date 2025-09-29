Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı

Hırsıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon Onuachu'dan sonra bir maçta en çok ikili mücadele kazanan ikinci oyuncu oldu. 18 kez rakip oyuncularla düelloya çıkan Oulai, 12'sinden galip ayrıldı.



Oulai rüzgarı (Takvim.com.tr)



Genç oyuncu ayrıca 39 pasında yüzde 87.2 isabet sağladı. 5 çalım denemesinin tamamında başarılı olan Oulai için taraftarlar da umutlu. Trabzonsporlu futbolseverler sosyal medyadan, "İlk maçtan kalitesini gösterdi" ve "Topa ilk dokunuşları mükemmelin ötesinde" yorumlarını yaptı