Volkan Demirel göreve hazır! Fenerbahçe için konuştu

Bu sezon istediği sonuçları henüz elde edemeyen Fenerbahçe'de kötü gidişata dur denmesi için çözümler aranıyor. Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibinin birçok isimle görüşmelerde bulunduğu ve Volkan Demirel'in de listede yer aldığı öne sürülmüştü.
Demirel, katıldığı bir canlı yayında sarı lacivertlilere dair açıklamalar yaptı.
"FENERBAHÇE, CAMİASININ İÇİNDE OLMAMI İSTİYOR"
Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye duyduğu bağlılığı şu sözlerle dile getirdi:
"Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum."
"İHTİYAÇ DUYULURSA HER ZAMAN HAZIRIZ"
Demirel, görev için asla talepte bulunmayacağını vurgularken, "İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.