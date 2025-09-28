Victor Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Alanyaspor karşılaşması sonrası Nijerya basınından All Nigeria Soccer'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencisinin durumuyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Buruk, "Onu on dakika oynatmak istedik. Acıyı hissetmesini istedik. Bazen acı oluyor ve bu acıyla oynamak önemli. Fiziksel olarak henüz %100 hazır değil. Milli takımdan döndüğünden beri takımla bir antrenman yapmadı. Perşembe günü bizimle kısa süreli çalıştı." dedi.