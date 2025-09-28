PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

30 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk edecek Galatasaray’da Victor Osimhen’in durumu merak konusu. Nijeryalı yıldız, Süper Lig’de oynanan Corendon Alanyaspor maçında yaklaşık 10 dakika forma giydi. İngiliz devine karşı oynayıp oynamayacağı konusunda teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Alanyaspor karşılaşması sonrası Nijerya basınından All Nigeria Soccer'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencisinin durumuyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Buruk, "Onu on dakika oynatmak istedik. Acıyı hissetmesini istedik. Bazen acı oluyor ve bu acıyla oynamak önemli. Fiziksel olarak henüz %100 hazır değil. Milli takımdan döndüğünden beri takımla bir antrenman yapmadı. Perşembe günü bizimle kısa süreli çalıştı." dedi.

LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ NET MESAJ

Liverpool maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Ağrısını ve fiziksel durumunu değerlendirip sonraki maçı ona göre düşüneceğiz. Barış oyundan çıkarken oraya bir kanat oyuncusu girmesini istemiş olabilir ama ben özellikle Osimhen'i oyuna aldım. 10 dakika oynamasını, sonraki maçta forma giymesini ve bize katkı sağlamasını istedim." ifadelerini kullandı.

