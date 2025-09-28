Sertaç Şanlı resmen Dubai Basketbol'da

Kulübün resmi duyurusunda, "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek." ifadeleri kullanıldı.

EUROLEAGUE'DE ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

34 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerinde önemli bir başarıya imza atmış ve EuroLeague'de hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.

DUBAİ BASKETBOL İLK KEZ AVRUPA SAHNESİNDE

2023 yılında kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk kez Adriyatik Ligi ve EuroLeague'de mücadele edecek. Sertaç Şanlı'nın deneyiminin, yeni kurulan ekibe büyük katkı sağlaması bekleniyor.