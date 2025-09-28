PODCAST CANLI YAYIN

Olay adam Mauro Icardi! Arjantin onu konuşuyor

Uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen dönüşüyle Galatasaray'a katkı vermeye devam eden Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de de gündeme oturdu. Tangocu yıldız, manşetleri süslemeyi başardı. Hakkında da övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Son olarak Alanyaspor'a attığı topuk golüyle sansasyon yaratan Mauro Icardi'ye Arjantin basını geniş yer verdi.

Mauro Icardi (İHA)

MAURO ICARDI'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, uzun süreli sakatlığının ardından müthiş bir dönüş yaptı.

Mauro Icardi (AA)

ARJANTİN'DE GÜNDEM OLDU

Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atan Arjantinli futbolcu, ülkesinin basınında gündem oldu.

Mauro Icardi (AA)

"DURMAK BİLMEYEN GOLCÜ"

İnfobae, "Durmak bilmeyen golcü. Mauro Icardi yılmadı, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü topuğuyla attı" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi (AA)

"BEKLENMEDİK BİR HAREKET"

Lanacion, 32 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığa vurgu yaparak, "Futbol dışındaki talihsizliklerinin yanı sıra, Mauro Icardi, Türkiye Süper Ligi'nde durmak bilmeyen bir golcü. Rosario doğumlu forvet, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 23. dakikada mükemmel bir vuruşla 1-0 yenmesini sağlayan golü attı. Beklenmedik bir teknik hareketti" diye yazdı.

Mauro Icardi (AA)

"ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

0223 adlı haber sitesi ise "Medyada sıkça adı geçen Icardi, performansıyla takımdaki önemini göstermeye devam ediyor. Zorlu bir diz sakatlığından geri döndü ve gol atmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Mauro Icardi (AA)

"NE GOL MAURO!"

Prensafutbol, "Ama lütfen... Ne gol, Mauro! Icardi ceza sahasına girdi ve topuğuyla Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 1-0 kazanmasını sağladı" dedi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, yaptığı geri dönüşle birlikte gündem oldu.

Mauro Icardi (AA)
ÜST ÜSTE 4 MAÇTA GOL

Bu sezon ligin ikinci haftasında oynanan Karagümrük mücadelesinde sonradan oyuna giren Mauro, 9 dakika sahada kalmasına rağmen attığı golle taraftarını selamladı. Sonrasında Kayserispor deplasmanında 18 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi. RAMS Park'ta oynanan Rizespor müsabakasında 23 dakika oynadı ve yine golünü attı. Eyüpspor mücadelesiyle bu sezon ilk kez ilk 11'e giren Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Devamında Konyaspor filelerini sarsan Mauro, Alanyaspor mücadelesinde de 3 puanın mimarı olarak ligde üst üste 4 maçta da gol attı.

