Olay adam Mauro Icardi! Arjantin onu konuşuyor

Mauro Icardi (AA) "DURMAK BİLMEYEN GOLCÜ" İnfobae, "Durmak bilmeyen golcü. Mauro Icardi yılmadı, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü topuğuyla attı" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi (AA) "BEKLENMEDİK BİR HAREKET" Lanacion, 32 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığa vurgu yaparak, "Futbol dışındaki talihsizliklerinin yanı sıra, Mauro Icardi, Türkiye Süper Ligi'nde durmak bilmeyen bir golcü. Rosario doğumlu forvet, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 23. dakikada mükemmel bir vuruşla 1-0 yenmesini sağlayan golü attı. Beklenmedik bir teknik hareketti" diye yazdı.

Mauro Icardi (AA) "ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR" 0223 adlı haber sitesi ise "Medyada sıkça adı geçen Icardi, performansıyla takımdaki önemini göstermeye devam ediyor. Zorlu bir diz sakatlığından geri döndü ve gol atmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Mauro Icardi (AA) "NE GOL MAURO!" Prensafutbol, "Ama lütfen... Ne gol, Mauro! Icardi ceza sahasına girdi ve topuğuyla Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 1-0 kazanmasını sağladı" dedi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, yaptığı geri dönüşle birlikte gündem oldu.