Jorge de Frutos için Beşiktaş'a ret!

İspanyol basınından Diario de Granada'nın haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak Rayo Vallecano bu öneriyi kesin bir şekilde geri çevirdi. Haberde, Jorge de Frutos için Nottingham Forest ve Olympiakos'un da 10 milyon euronun üzerinde teklifler sunduğu, fakat bu tekliflerin de reddedildiği belirtildi.