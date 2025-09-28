PODCAST CANLI YAYIN

Jorge de Frutos için Beşiktaş'a ret!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ın, yaz transfer döneminde Rayo Vallecano forması giyen Jorge de Frutos’u kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların teklifi ise İspanyol ekibi tarafından reddedildi.

İspanyol basınından Diario de Granada'nın haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak Rayo Vallecano bu öneriyi kesin bir şekilde geri çevirdi. Haberde, Jorge de Frutos için Nottingham Forest ve Olympiakos'un da 10 milyon euronun üzerinde teklifler sunduğu, fakat bu tekliflerin de reddedildiği belirtildi.

MİLLİ TAKIMA KARŞI OYNAMIŞTI

İspanyol futbolcu, daha önce İspanya Milli Takımı formasıyla Türkiye'ye karşı sahaya çıkmıştı. 6-0 biten karşılaşmada 68. dakikada oyuna dahil olan de Frutos, performansıyla dikkat çekmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rayo Vallecano'nun en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Jorge de Frutos, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 gol atıp 3 asist yaparak skora önemli katkı sağladı.

