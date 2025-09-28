Domenico Tedesco'dan ağır fatura! Tazminatı ortaya çıktı

Ali Koç döneminde göreve getirilen Tedesco, Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Ancak devamında ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Böylece genç çalıştırıcı, çıktığı 4 resmi maçta yalnızca 1.25 puan ortalaması yakalayabildi.

Domencio Tedesco (AA)

2.5 MİLYON EURO MAAŞ, 195 MİLYON TL FATURA

Sözleşme detaylarına göre Tedesco, iki yıllık kontratına rağmen ayrılık halinde yalnızca bir senelik maaşını alacak. İtalyan hocaya 2.5 milyon Euro ödenecek. Teknik ekibine ayrılan 1.5 milyon Euro ile birlikte kulübün kasasından toplam 4 milyon Euro (yaklaşık 195 milyon TL) çıkacak.