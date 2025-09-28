PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan ağır fatura! Tazminatı ortaya çıktı

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco dönemi kısa sürede tartışmalı hale geldi. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan teknik adam ile yollarını ayırması halinde ödeyeceği tazminatın detayları belli oldu.

Ali Koç döneminde göreve getirilen Tedesco, Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Ancak devamında ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Böylece genç çalıştırıcı, çıktığı 4 resmi maçta yalnızca 1.25 puan ortalaması yakalayabildi.

ANTALYASPOR MAÇI SONRASI AYRILIK BEKLENTİSİ

Camianın sabrı tükenirken, Antalyaspor maçı sonrası Tedesco ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Taraftar ve yönetim kanadında yeni teknik direktör arayışları gündeme gelmeye başladı.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ, 195 MİLYON TL FATURA

Sözleşme detaylarına göre Tedesco, iki yıllık kontratına rağmen ayrılık halinde yalnızca bir senelik maaşını alacak. İtalyan hocaya 2.5 milyon Euro ödenecek. Teknik ekibine ayrılan 1.5 milyon Euro ile birlikte kulübün kasasından toplam 4 milyon Euro (yaklaşık 195 milyon TL) çıkacak.

GÖKHAN GÖNÜL DE AYRILIYOR

Tedesco'nun göreve başlamasıyla birlikte yardımcı antrenörlük görevine getirilen Gökhan Gönül'ün de teknik heyet değişimiyle birlikte kulüple yolları ayrılacak.

13 EYLÜL'DE İMZA ATMIŞTI

Benfica yenilgisi sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 13 Eylül'de düzenlenen törenle Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Ancak genç teknik adamın dönemi kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü.

