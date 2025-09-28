Fildişi Sahili'nin Abidjan başkentinde dünyaya gelen Christ, küçük yaşlardan itibaren sevgi, saygı ve tevazu üzerine inşa edilen bir aile ortamında büyüdü. Babası, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giymiş eski bir futbolcu, annesi ise oğlunun yeteneğine daima inanan bir destekçi oldu. Daha altı yaşındayken evlerinin yakınındaki sahada top koşturmayı hiç bırakmayan Christ, futbola olan sevgisini her fırsatta ortaya koydu.
AKADEMİ GÜNLERİ
Henüz 11-12 yaşlarındayken JMG Akademisi'nin kapısından içeri adım atan genç yetenek, burada yaklaşık altı yıl boyunca futbol eğitimi aldı. 17 yaşına kadar akademide gelişimini sürdüren Christ, kısa sürede olağanüstü nitelikleriyle dikkatleri üzerine çekti.
FRANSA DÖNEMİ: BASTIA ADIMI
18 yaşına geldiğinde Fransa temsilcisi Bastia ile profesyonel sözleşme imzalayan Christ, bu hamleyle Avrupa futboluna adım attı. Ailesi için bu gelişme sürpriz değildi; çünkü onun yeteneğinin er ya da geç fark edileceğini biliyorlardı.