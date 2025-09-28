PODCAST CANLI YAYIN

Abidjan'dan Trabzon'a uzanan umut yolculuğu! Trabzonspor'un efsanesine hayran

Trabzonspor'un sezon başında SC Bastia'dan kadrosuna kattığı ancak aldığı ceza nedeniyle 4 maç oynatamadığı Christ Inao Oulai, Karagümrük karşısında ilk kez bordo mavili formayı giydi. Fildişili genç yıldızın bugüne kadar geliş hikayesi ve futbola dair yaşantısı dikkat çekici.

Abidjan'dan Trabzon'a uzanan umut yolculuğu! Trabzonspor'un efsanesine hayran

Fildişi Sahili'nin Abidjan başkentinde dünyaya gelen Christ, küçük yaşlardan itibaren sevgi, saygı ve tevazu üzerine inşa edilen bir aile ortamında büyüdü. Babası, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giymiş eski bir futbolcu, annesi ise oğlunun yeteneğine daima inanan bir destekçi oldu. Daha altı yaşındayken evlerinin yakınındaki sahada top koşturmayı hiç bırakmayan Christ, futbola olan sevgisini her fırsatta ortaya koydu.

AKADEMİ GÜNLERİ

Henüz 11-12 yaşlarındayken JMG Akademisi'nin kapısından içeri adım atan genç yetenek, burada yaklaşık altı yıl boyunca futbol eğitimi aldı. 17 yaşına kadar akademide gelişimini sürdüren Christ, kısa sürede olağanüstü nitelikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

FRANSA DÖNEMİ: BASTIA ADIMI

18 yaşına geldiğinde Fransa temsilcisi Bastia ile profesyonel sözleşme imzalayan Christ, bu hamleyle Avrupa futboluna adım attı. Ailesi için bu gelişme sürpriz değildi; çünkü onun yeteneğinin er ya da geç fark edileceğini biliyorlardı.

TÜRKİYE'YE UZANAN YOL: TRABZONSPOR

Christ'in kariyerinde yeni bir sayfa, Trabzonspor transferiyle açıldı. Ailesi bu tercihi büyük bir güvenle karşıladı. Bordo-mavili kulübün ve Trabzon şehrinin onun gelişimi için en doğru adres olduğunu düşünüyorlar. Christ'in odaklanma ve sakinlikle çalışma fırsatı verildiğinde olağanüstü yeteneğini sahaya yansıtacağına inanıyorlar.

FUTBOLUN İÇİNDEKİ RUH HALİ

Christ, saha dışında mütevazı ve sakin bir karaktere sahip. Ancak sahaya adım attığında tek bir hedefi var: Zafer. Mücadele ruhu ve kazanma isteği, oyun anlayışını tamamen değiştiriyor.

İDOLLERİ VE HEDEFLERİ

Genç yıldızın futbol dünyasındaki idolü Cristiano Ronaldo ve Didier Drogba. Aynı zamanda Lionel Messi'nin teknik becerilerine ve Didier Zokora'nın oyun vizyonuna da hayranlık duyuyor. Christ'in en büyük hedeflerinden biri ise şutlarını geliştirmek ve Trabzonspor'da kaldırabildiği kadar kupa sevinci yaşamak.

İLGİ ALANLARI

Christ'in arabalarla arası çok iyi değil ama kullanmaktan keyif alıyor. Boş zamanlarında ise PlayStation başına geçip özellikle FIFA ve Fortnite oynamayı tercih ediyor. Müziğe geldiğinde, rap tarzını ön planda tutuyor; Rapivoire ve Coupé Décalé en sevdiği müzik türleri arasında.

GELECEĞE DAİR

Ailesi ve yakın çevresi, Türkiye'deki futbolseverlerin önümüzdeki aylarda Christ'i daha yakından tanıyacağına emin. Hem kişiliği hem de sahadaki yeteneğiyle Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Fırtına golcüleriyle güldü! Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCUFırtına golcüleriyle güldü! Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
