Christ Inao Oulai (Trabzonspor) TÜRKİYE'YE UZANAN YOL: TRABZONSPOR Christ'in kariyerinde yeni bir sayfa, Trabzonspor transferiyle açıldı. Ailesi bu tercihi büyük bir güvenle karşıladı. Bordo-mavili kulübün ve Trabzon şehrinin onun gelişimi için en doğru adres olduğunu düşünüyorlar. Christ'in odaklanma ve sakinlikle çalışma fırsatı verildiğinde olağanüstü yeteneğini sahaya yansıtacağına inanıyorlar.

Christ Inao Oulai (Trabzonspor) FUTBOLUN İÇİNDEKİ RUH HALİ Christ, saha dışında mütevazı ve sakin bir karaktere sahip. Ancak sahaya adım attığında tek bir hedefi var: Zafer. Mücadele ruhu ve kazanma isteği, oyun anlayışını tamamen değiştiriyor.

Christ Inao Oulai (Trabzonspor) İDOLLERİ VE HEDEFLERİ Genç yıldızın futbol dünyasındaki idolü Cristiano Ronaldo ve Didier Drogba. Aynı zamanda Lionel Messi'nin teknik becerilerine ve Didier Zokora'nın oyun vizyonuna da hayranlık duyuyor. Christ'in en büyük hedeflerinden biri ise şutlarını geliştirmek ve Trabzonspor'da kaldırabildiği kadar kupa sevinci yaşamak.