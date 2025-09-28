PODCAST CANLI YAYIN

3 maç sonra 3 puan! Konyaspor - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasnda Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu ve 3 maç sonra galibiyet elde etti.

Giriş Tarihi:
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'i 2-1 yendi.

Karşılaşmada gol perdesiini Alassane Ndao açtı. Jackson Muleka'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Senegalli yıldız, kalabalık defansın arasından ağları sarstı. 45'te ise yine Muleka sahneye çıktı ve içeri çevirdiği topta Jerome Opoku kendi filelerini havalandırdı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrede konuk takımın sayısı Eldor Shomurodov ile geldi. Maç 2-1 bitti.

Eldor Shomurodov (AA)Eldor Shomurodov (AA)

Ev sahibi takımda Enis Bardhi, 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 10'a yükseltirken gelecek hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. 6 puanda kalan Başakşehir ise Göztepe'ye konuk olacak.

