Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'i 2-1 yendi.

Karşılaşmada gol perdesiini Alassane Ndao açtı. Jackson Muleka'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Senegalli yıldız, kalabalık defansın arasından ağları sarstı. 45'te ise yine Muleka sahneye çıktı ve içeri çevirdiği topta Jerome Opoku kendi filelerini havalandırdı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrede konuk takımın sayısı Eldor Shomurodov ile geldi. Maç 2-1 bitti.