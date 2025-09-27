PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Jamaal Lascelles sürprizi! Stopere dev transfer

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir isme yöneldiği öne sürüldü. İngiliz basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Newcastle United’ın deneyimli stoperi Jamaal Lascelles ile ilgileniyor.

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail, Trabzonspor'un 31 yaşındaki İngiliz savunmacıyı transfer listesine eklediğini duyurdu. Newcastle United ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lascelles'in, ocak ayında takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

BU SEZON SADECE 6 DAKİKA OYNADI

Takımında bu sezon yalnızca 1 resmi maçta 6 dakika süre alabilen Jamaal Lascelles, ayrılığa sıcak bakıyor. 2014-15 sezonundan bu yana Newcastle United forması giyen tecrübeli stoper, bugüne kadar kulüp adına 252 resmi karşılaşmaya çıktı ve uzun yıllar takım kaptanlığı yaptı.

BEDELSİZ TRANSFER PLANI

İngiliz basınına göre Newcastle United da oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Trabzonspor'un hedefi ise bu transferi bedelsiz olarak tamamlamak. Bordo-mavililer, sezon sonunda kontratı bitecek olan Lascelles için ocak ayında yalnızca maaşını üstlenerek anlaşmayı sonuçlandırmayı planlıyor.

