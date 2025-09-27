Trabzonspor'dan Jamaal Lascelles sürprizi! Stopere dev transfer

Takımında bu sezon yalnızca 1 resmi maçta 6 dakika süre alabilen Jamaal Lascelles , ayrılığa sıcak bakıyor. 2014-15 sezonundan bu yana Newcastle United forması giyen tecrübeli stoper, bugüne kadar kulüp adına 252 resmi karşılaşmaya çıktı ve uzun yıllar takım kaptanlığı yaptı.

Jamaal Lascelles (Takvim Foto Arşiv)

BEDELSİZ TRANSFER PLANI

İngiliz basınına göre Newcastle United da oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Trabzonspor'un hedefi ise bu transferi bedelsiz olarak tamamlamak. Bordo-mavililer, sezon sonunda kontratı bitecek olan Lascelles için ocak ayında yalnızca maaşını üstlenerek anlaşmayı sonuçlandırmayı planlıyor.