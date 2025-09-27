Paul Onuachu'dan Fatih Karagümrük'e enfes gol!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken sahneye Paul Onuachu çıktı.
Nijeryalı yıldız, Wagner Pina'nın ortasına yaptığı rövaşata ile takımını 2-1 öne geçirdi.
Goldeki vuruşu, futbolseverleri mest eden deneyimli forvet için bordo mavililer de sosyal medya hesabından kutlama paylaşımında bulundu.
Fizik kurallarını altüst eden adam: 𝐄𝐛𝐞𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐎𝐧𝐮𝐚𝐜𝐡𝐮 pic.twitter.com/9RsMXYmBhX— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 27, 2025