Paul Onuachu'dan Fatih Karagümrük'e enfes gol!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken sahneye Paul Onuachu çıktı.

Nijeryalı yıldız, Wagner Pina'nın ortasına yaptığı rövaşata ile takımını 2-1 öne geçirdi.

Goldeki vuruşu, futbolseverleri mest eden deneyimli forvet için bordo mavililer de sosyal medya hesabından kutlama paylaşımında bulundu.