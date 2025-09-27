PODCAST CANLI YAYIN

Paul Onuachu'dan Fatih Karagümrük'e enfes gol!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, attığı nefis golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken sahneye Paul Onuachu çıktı.

Nijeryalı yıldız, Wagner Pina'nın ortasına yaptığı rövaşata ile takımını 2-1 öne geçirdi.

Goldeki vuruşu, futbolseverleri mest eden deneyimli forvet için bordo mavililer de sosyal medya hesabından kutlama paylaşımında bulundu.

