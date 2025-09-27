Gaziantep FK ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi.
Maçta gol perdesini 4. dakikada Lubo Satka'nın asistinde Rick van Drongelen açtı. 19'da ise Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkardı. 45'te ise Christopher Lungoyi, Drissa Camara'nın pasıyle takımı adına ilk golü kaydetti. İlk devre 2-1 sona erdi.
İkinci devrede de dakikalar 75'i gösterirken Kevin Rodrigues'in asisti sonrasında Myenty Abena skora dengeledi. Maç 2-2 bitti.
FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken gelecek hafta İstanbul'da Karagümrük ile karşılaşacak.
Samsunspor ise 12'ye ulaştığı puanıyla birlikte Fenerbahçe'yi konuk edecek.