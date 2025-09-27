Fatih Tekke'den maç sonu penaltı itirafı! "Az kalsın kovuluyordum"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

PENALTI HAKKINDA

"Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil"

"BİRKAÇ DAKİKA DAHA OLSA..."

"Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik."

"BU OYUNCULARIN HATA YAPMALARI GEREKİYOR AMA..."

"Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim."