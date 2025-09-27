PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın sakatlandığını ve tedavisinin başladığını belirterek sağlık durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI
Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip...
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin büyük aşk bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 6 senedir evliymiş...