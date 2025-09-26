Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur eleme maçlarıyla devam edecek.
Birbirinden önemli takımların mücadele edeceği turun kuraları da çekildi.
İşte eşleşmeler:
TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor
Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor Kulübü
Orduspor 1967 AŞ - Merkür Jet Erbaaspor
Beykoz Anadoluspor - Yalova 77 Spor Kulübü
Çankaya SK - 1461 Trabzon
Fatsa Bld. - İmaj Yapı Altyapı Van Spor
Kepez Spor - Sivasspor
Çorum FK - Kütahya Spor
Erciyes Spor Kulübü-Ankara Keçiörengücü
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor
52 Orduspor Futbol Kulübü - Sarıyer
Corendon Alanyaspor - Bursa Yıldırım
Sipay Bodrum FK - Zonguldak Spor FK
Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor
Karacabey Bld - Malatya Yeşilyurt Spor
Muş Spor Kulübü - Menemen FK
Silifke Bld. - Amed Sportif Faaliyetler
Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor
1926 Bulancak Spor - Alagöz Holding Iğdır FK
Atko Grup Pendikspor - Çorluspor 1947
Karaköprü Bld. - Çaykur Rizespor
Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor
Dersimspor - Fethiyespor
Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor
Aliağa FK - Serik Spor
Isparta 32 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Manisa FK - Muğlaspor Kulübü
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa