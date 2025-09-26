PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur eleme maçlarıyla devam edecek. Birbirinden önemli takımların mücadele edeceği turun kuraları da çekildi. İşte eşleşmeler...

Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur eleme maçlarıyla devam edecek.

Birbirinden önemli takımların mücadele edeceği turun kuraları da çekildi.

İşte eşleşmeler:

TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor Kulübü

Orduspor 1967 AŞ - Merkür Jet Erbaaspor

Beykoz Anadoluspor - Yalova 77 Spor Kulübü

Çankaya SK - 1461 Trabzon

Fatsa Bld. - İmaj Yapı Altyapı Van Spor

Kepez Spor - Sivasspor

Çorum FK - Kütahya Spor

Erciyes Spor Kulübü-Ankara Keçiörengücü

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor

52 Orduspor Futbol Kulübü - Sarıyer

Corendon Alanyaspor - Bursa Yıldırım

Sipay Bodrum FK - Zonguldak Spor FK

Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Bld - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor Kulübü - Menemen FK

Silifke Bld. - Amed Sportif Faaliyetler

Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor

1926 Bulancak Spor - Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor - Çorluspor 1947

Karaköprü Bld. - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor

Dersimspor - Fethiyespor

Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor

Aliağa FK - Serik Spor

Isparta 32 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Manisa FK - Muğlaspor Kulübü

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

