Serdar Topraktepe'den Devrim Şahin için Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç oyuncu Devrim Şahin'i Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkaran sürecin perde arkasını anlattı.

"SERGEN AĞABEY HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ"

Radyospor'un sorusunu yanıtlayan Serdar Topraktepe, Devrim Şahin'i teknik direktör Sergen Yalçın'a önerdiklerini belirterek, "Devrim'in potansiyeli çok büyük. Bunu net gördüğümüz için Sergen ağabeye söyledik. Kendisi de hiç tereddüt etmeden oynattı. Bundan sonraki karar Sergen hocanın" dedi.



"KİŞİLİĞİ DE SAHADA GÜCÜ KADAR KUVVETLİ"

Genç oyuncunun güçlü fiziğinin yanı sıra karakterine de dikkat çeken Topraktepe, "Sadece sahadaki dirençten bahsetmiyorum, kişiliği de çok kuvvetli. Oyun aklı ve topla ilişkisi onu üst düzey seviyeye taşıyacak. Sergen ağabeyle birlikte çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Altyapı çalışmalarına da değinen Topraktepe, "Biz imkânlarımız ölçüsünde maksimum katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Sergen hocayla sürekli iletişim halindeyiz, zaten benim ağabeyim gibidir. Beşiktaş'ta birlikte top oynadık. Altyapıya çok önem veriyor. Hedefimiz, geçmişte olduğu gibi Beşiktaş'ın iskeletini altyapıdan oluşturmak" diye konuştu.