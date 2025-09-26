PODCAST CANLI YAYIN

Serdar Topraktepe'den Devrim Şahin için Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yapan ve şu an futbol akademisinin gençlik gelişim sorumlusu olan Serdar Topraktepe, açıklamalarda bulundu. Topraktepe, Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Devrim Şahin hakkında konuşup Sergen Yalçın'ın yaklaşımıyla ilgili bilgi verdi.

Giriş Tarihi:
Serdar Topraktepe'den Devrim Şahin için Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç oyuncu Devrim Şahin'i Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkaran sürecin perde arkasını anlattı.

"SERGEN AĞABEY HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ"

Radyospor'un sorusunu yanıtlayan Serdar Topraktepe, Devrim Şahin'i teknik direktör Sergen Yalçın'a önerdiklerini belirterek, "Devrim'in potansiyeli çok büyük. Bunu net gördüğümüz için Sergen ağabeye söyledik. Kendisi de hiç tereddüt etmeden oynattı. Bundan sonraki karar Sergen hocanın" dedi.


"KİŞİLİĞİ DE SAHADA GÜCÜ KADAR KUVVETLİ"

Genç oyuncunun güçlü fiziğinin yanı sıra karakterine de dikkat çeken Topraktepe, "Sadece sahadaki dirençten bahsetmiyorum, kişiliği de çok kuvvetli. Oyun aklı ve topla ilişkisi onu üst düzey seviyeye taşıyacak. Sergen ağabeyle birlikte çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Altyapı çalışmalarına da değinen Topraktepe, "Biz imkânlarımız ölçüsünde maksimum katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Sergen hocayla sürekli iletişim halindeyiz, zaten benim ağabeyim gibidir. Beşiktaş'ta birlikte top oynadık. Altyapıya çok önem veriyor. Hedefimiz, geçmişte olduğu gibi Beşiktaş'ın iskeletini altyapıdan oluşturmak" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
Aşk ve Gözyaşı
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Olay sözler: Beni zorlamayın
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti
Microsoft yola mı geliyor? İsrail’e yapay zeka desteği durduruldu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı