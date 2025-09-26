Manchester United'dan Andre Onana kararı! Kaleye sürpriz transfer

Uğurcan Çakır'ı bonuslarla 36 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a satan Trabzonspor , Manchester United 'da kadro dışı kalan Andre Onana 'yı kiralamıştı.

Diğer yandan The Sun'ın haberine göre İngiliz temsilcisi, deneyimli file bekçisini gönderdikten sonra bir kaleci daha almaya karar verdi.

Kamerunlu kaleci, Türkiye'deki kariyerine çok iyi başlarken Fenerbahçe deplasmanındakli kurtarışları ve Gaziantep FK ile iç sahada oynanan maçtaki asistiyle adından söz ettirmişti.

Charlie Hardy (The Sun)

BİR KALECİ DAHA GELECEK

Altay Bayındır'ın da dahil olduğu kaleci rotasyonuna Andre Onana sonrası Senne Lammens'i 21 milyon euro karşılığında transfer eden Manchester United, bu kez de genç bir isme eldiven verecek.

Kırmızı Şeytanlar, Derby County'nin alt takımında forma giyen Charlie Hardy için de devreye girdi. U18 kategorisindeki ilk maçına 15 yaşında çıktı. Transfer için önünde prosedür olarak engel bulunmuyor.