PODCAST CANLI YAYIN

Manchester United'dan Andre Onana kararı! Kaleye sürpriz transfer

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a sattıktan sonra kiraladığı Andre Onana için Manchester United kararını verdi. Kamerunlu yıldızın İngiliz ekibindeki kariyeri sona ermiş gibi gözüküyor. Zira Premier League temsilcisi, flaş bir takviye yapmaya da hazırlanıyor.

Giriş Tarihi:
Manchester United'dan Andre Onana kararı! Kaleye sürpriz transfer

Uğurcan Çakır'ı bonuslarla 36 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a satan Trabzonspor, Manchester United'da kadro dışı kalan Andre Onana'yı kiralamıştı.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

KALEYE YENİ ALTERNATİF

Kamerunlu kaleci, Türkiye'deki kariyerine çok iyi başlarken Fenerbahçe deplasmanındakli kurtarışları ve Gaziantep FK ile iç sahada oynanan maçtaki asistiyle adından söz ettirmişti.

Diğer yandan The Sun'ın haberine göre İngiliz temsilcisi, deneyimli file bekçisini gönderdikten sonra bir kaleci daha almaya karar verdi.

Charlie Hardy (The Sun)Charlie Hardy (The Sun)

BİR KALECİ DAHA GELECEK

Altay Bayındır'ın da dahil olduğu kaleci rotasyonuna Andre Onana sonrası Senne Lammens'i 21 milyon euro karşılığında transfer eden Manchester United, bu kez de genç bir isme eldiven verecek.

Kırmızı Şeytanlar, Derby County'nin alt takımında forma giyen Charlie Hardy için de devreye girdi. U18 kategorisindeki ilk maçına 15 yaşında çıktı. Transfer için önünde prosedür olarak engel bulunmuyor.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Takımda ayrıca kontratının sonuna doğru yaklaşan Tom Heaton ile Dermont Mee'nin gönderilmesi planlanıyor. Andre Onana'nın da kulübe döndükten sonra satılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Aşk ve Gözyaşı
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: "Anlaşmaya yakınız"
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Olay sözler: Beni zorlamayın
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti
Microsoft yola mı geliyor? İsrail’e yapay zeka desteği durduruldu
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı