Fırtına'da savunma hattının değişmeyen yıldızı! Savic ligde dikkat çeken bir performans sergiledi

Süper Lig 'de geride kalan 6 haftalık süreçte Trabzonspor 'un en dikkat çeken isimlerinden biri stoper oyuncusu Stefan Savic oldu. İstikrarın adı: Stefan Savic (Takvim.com.tr)

Sezon başından itibaren oynanan tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak toplamda 540 dakika ile takımın en fazla süre alan oyuncusu konumuna yükselen Savic, savunmadaki istikrarın en büyük mimarı olarak öne çıktı.

Savic'in ardından savunmada en fazla süre alan oyuncular Mustafa Eskihellaç (526 dakika) ve Batagov (496 dakika) oldu. Orta saha oyuncusu Folcarelli ise 496 dakika ile savunmacıların hemen arkasında yer alırken, Onuachu da 494 dakika ile düzenli süre alan isimlerden biri olarak dikkat çekti.



Tekke'nin hücumda sürekli değişikliklere gitmesi, Olaigbe, Zubkov, Muçi, Augusto, Ozan ve Visca gibi oyuncuların sürelerinde dalgalanmalara neden oldu

Savunmanın bel kemiği Savic Trabzonspor'un ilk 6 maçında müthiş bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu takımın lideri konumunda.