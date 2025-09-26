Fenerbahçe yönetimi Zagreb'teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran "Değişim" için talimatı verdi

ÇOK BÜYÜK GÖZDAĞI

Dinamo Zagreb maçı sonrası çok sert şekilde eleştirilen teknik direktör Domenico Tedesco'ya büyük bir gözdağı verilerek, "Antalyaspor maçı son şansın" denileceği de ifade ediliyor. Eğer bu maçtan da kötü bir skor çıkarsa hemen İtalyan hoca gönderilecek ve Aykut Kocaman dönemi başlayacak.

ʺKocamanʺ operasyon (Takvim.com.tr)



Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Tedesco'nun oynattığı oyun, son karşılaşmanın ardından futbol otoriteleri tarafından eleştirildi.