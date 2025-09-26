Fenerbahçe yönetimi Zagreb'teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran "Değişim" için talimatı verdi

UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de çok hareketli saatler yaşanıyor. Tüm gözler, geçtiğimiz pazar günü Ali Koç'u devirerek başkanlık koltuğuna oturan ve daha dün mazbatasını alıp göreve başlayan Sadettin Saran'a çevrilmiş durumda.
BU KEZ HIZLI AKSİYON!
Başkan Saran'ın Zagreb'teki hüsran sonrası ekibiyle görüştüğü ve "değişim" için talimatı verdiği öğrenildi. Kötü gidişi durdurmak için hemen aksiyon alma kararı veren Sadettin Saran'ın ilk olarak Volkan Demirel'le masaya oturduğu yaptığı öğrenildi.
Genç hocanın Samandıra'daki futbol operasyonu için düşünüldüğü ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtiliyor. Yeni yönetimin büyük bölümünün futbol direktörü Devin Özek'in gitmesini istediği de ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre Saran bugün Özek'le bir araya gelecek ve ayrılık kararını iletecek.