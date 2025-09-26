PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe yönetimi Zagreb'teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran "Değişim" için talimatı verdi

Başkan Saran, futbol direktörlüğü görevi için düşündüğü Volkan Demirel’le görüşme yaptı. Bütün yöneticilerin “gitsin” dediği Devin Özek’le masaya oturulacak ve yollar ayrılacak. Saran, Tedesco’yla bugün bir araya gelecek. “Antalyaspor maçı son şansın” denilecek. Antalya önünde hüsran sürerse Tedesco dönemi bitecek. Aykut Kocaman göreve gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de çok hareketli saatler yaşanıyor. Tüm gözler, geçtiğimiz pazar günü Ali Koç'u devirerek başkanlık koltuğuna oturan ve daha dün mazbatasını alıp göreve başlayan Sadettin Saran'a çevrilmiş durumda.

BU KEZ HIZLI AKSİYON!
Başkan Saran'ın Zagreb'teki hüsran sonrası ekibiyle görüştüğü ve "değişim" için talimatı verdiği öğrenildi. Kötü gidişi durdurmak için hemen aksiyon alma kararı veren Sadettin Saran'ın ilk olarak Volkan Demirel'le masaya oturduğu yaptığı öğrenildi.

Genç hocanın Samandıra'daki futbol operasyonu için düşünüldüğü ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtiliyor. Yeni yönetimin büyük bölümünün futbol direktörü Devin Özek'in gitmesini istediği de ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre Saran bugün Özek'le bir araya gelecek ve ayrılık kararını iletecek.

ÇOK BÜYÜK GÖZDAĞI
Dinamo Zagreb maçı sonrası çok sert şekilde eleştirilen teknik direktör Domenico Tedesco'ya büyük bir gözdağı verilerek, "Antalyaspor maçı son şansın" denileceği de ifade ediliyor. Eğer bu maçtan da kötü bir skor çıkarsa hemen İtalyan hoca gönderilecek ve Aykut Kocaman dönemi başlayacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Tedesco'nun oynattığı oyun, son karşılaşmanın ardından futbol otoriteleri tarafından eleştirildi.

