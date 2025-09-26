Paul Onuachu (AA) TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK Trabzonspor'da Oulai'nin 4 maçlık cezası sona erdi ve kadroda yer alması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu ile sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tim Jabol Folcarelli (DHA) İKİ TAKIM DA 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor, son 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak düşüşe geçti. Ev sahibi Karagümrük ise 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve son 3 haftayı puan kaybıyla kapattı.

Fatih Tekke (AA) MAÇIN HAKEMİ TÜRKMEN Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcıları Bersan Duran ve Hüseyin Aylak olacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Fatih Tokail.