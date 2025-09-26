Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 11 puanla 5. sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar 3 puanla 17. basamakta bulunuyor.
11. RANDEVU
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 7 galibiyet elde ederken, Karagümrük yalnızca 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakibine 20 gol atarken, Karagümrük 8 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Süper Lig'de İstanbul'da oynanan 5 maçta Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu süreçte 6 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.