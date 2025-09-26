PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti

Son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, 7 puanlık kaybının ardından kazanarak yeni bir serinin ilk adımını atmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Teknik direktör Fatih Tekke de kadrosunu netleştrdi. İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi:
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 11 puanla 5. sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar 3 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

11. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 7 galibiyet elde ederken, Karagümrük yalnızca 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakibine 20 gol atarken, Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

Felipe Augusto (DHA)Felipe Augusto (DHA)

İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Süper Lig'de İstanbul'da oynanan 5 maçta Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu süreçte 6 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK

Trabzonspor'da Oulai'nin 4 maçlık cezası sona erdi ve kadroda yer alması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu ile sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tim Jabol Folcarelli (DHA)Tim Jabol Folcarelli (DHA)

İKİ TAKIM DA 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor, son 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak düşüşe geçti. Ev sahibi Karagümrük ise 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve son 3 haftayı puan kaybıyla kapattı.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

MAÇIN HAKEMİ TÜRKMEN

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcıları Bersan Duran ve Hüseyin Aylak olacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Fatih Tokail.

Trabzonspor son maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı (AA)Trabzonspor son maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı (AA)

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Trabzonspor'un İstanbul deplasmanındaki kadrosunda Onana, Onuralp, Erol Can, Pina, Arif, Savic, Serdar, Batagov, Baniya, Salih, Tim, Oulai, Ozan, Boran, Zubkov, Vişça, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto, Onuachu ve Sikan yer alıyor.

Wagner Pina (AA)Wagner Pina (AA)

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Fatih Tekk'nin sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Onuachu ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Olay sözler: Beni zorlamayın
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti
Microsoft yola mı geliyor? İsrail’e yapay zeka desteği durduruldu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletecekler | New York’ta protestolu karşılama
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı