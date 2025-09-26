Benfica Jose Mourinho'nun tazminatını açıkladı!



"MOURINHO, BENFICA'NIN MEVCUT DURUMUNA SAYGI DUYUYOR"



Rui Costa, Mourinho ile anlaşma süreciyle ilgili olarak ise "Jose Mourinho'nun Benfica'ya gelme isteği, o dönemde bizim için ideal teknik direktör olduğuna daha da inanmamı sağladı. Portekiz futbolunun ve Benfica'nın gerçeklerini anlama sorumluluğu vardı. Mourinho, Benfica'nın mevcut durumuna saygı duyuyordu" ifadelerini kullandı.



YILLIK ÜCRETİ 3-4 MİLYON EURO



Portekizli futbol adamı, Mourinho'nun Benfica'daki maaşının yaklaşık 3-4 milyon euro olduğunu ve bunun eski hocaları Roger Schmidt'in maaşının üstünde olmadığını belirtti.