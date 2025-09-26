Anadolu Efes'ten sezona farklı başlangıç!

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-15, devreyi ise 48-28 önde tamamlayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe de 66-49 üstünlükle girdi. Lacivert-beyazlı ekip, son bölümde de farkı koruyarak parkeden galibiyetle ayrıldı.

EFES'TE CORDINIER VE ŞEHMUS ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes'te Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer, 16'şar sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Ercan Osmani 14 sayı, Dessert 11 sayı kaydederek skora katkı sağladı.

ESENLER EROKSPOR'DA LOVE DAMGASI

Konuk ekip Esenler Erokspor'da ise Jermaine Love, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Crawford 17, Galloway 10 sayıyla çift hanelere ulaştı ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.