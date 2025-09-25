Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo mavili kulüp tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir."

