Caner Erkin’den maçta skandal hareket: Takım arkadaşına tokat attı

Pendikspor, 1. Lig’in 7. haftasında sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 4-1 yenerek farklı galibiyet aldı. Konuk ekipte Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attığı için 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Caner Erkin’den maçta skandal hareket: Takım arkadaşına tokat attı

1.Lig'in 7. haftasında Pendikspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, üç puanı hanesine yazdırdı.

Pendikspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Clarke-Harris, 53. dakikada Yiğit Fidan, 59. dakikada Hüseyin Maldar ve 90+1. dakikada Ahmet Karademir kaydetti. Konuk Sakaryaspor'un tek golü ise 31. dakikada Kakuta'dan geldi.

Maç sırasında Caner Erkin takım arkadaşına tokat atarak oyun dışı kaldı (Ekran görüntüsü)Maç sırasında Caner Erkin takım arkadaşına tokat atarak oyun dışı kaldı (Ekran görüntüsü)

CANER'DEN TAKIM ARKADAŞINA TOKAT

Mücadelenin en dikkat çeken anı ise 76. dakikada yaşandı. Sakaryaspor'da Caner Erkin, tartıştığı takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı. Hakem Burak Demirkıran, tecrübeli futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Pendikspor, gelecek hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. 8 puanda kalan Sakaryaspor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

