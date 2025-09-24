PODCAST CANLI YAYIN

Puan farkı 6'ya çıktı! Galatasaray Süper Lig'in ilk 6 haftasında farkını ortaya koydu

6’da 6 ile sezona giren Sarı-Kırmızılılar daha ligin 6. haftasında en yakın rakibi Göztepe’yle farkı 6’ya çıkardı. Cimbom lig tarihinde ilk 6 haftada takipçisine en fazla puan farkı atan takım oldu.

Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve 18 puana ulaşan Galatasaray ligin 6. haftası itibariyle de rakibine en fazla fark atan takım oldu.

Cimbom en yakın rakibi Göztepe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

FENER'LE FARK 6
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile de puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertli rakibine 6. hafta itibariyle 5 puan fark atmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ligde 2010- 11 sezonunda ise o dönemki lider Bursaspor 6. hafta itibariyle en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark atmıştı.

SADECE 2 GOL YEDI
Okan Buruk'un öğrencileri Trendyol Süper Lig'de 6 haftalık periyotta 18 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 2 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar bu performansını artırarak ilerleyen haftalarda en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını daha da artırmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da oyuncularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve bu performansı sürdürmelerini istediği öğrenildi.

