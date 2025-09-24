Puan farkı 6'ya çıktı! Galatasaray Süper Lig'in ilk 6 haftasında farkını ortaya koydu

Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve 18 puana ulaşan Galatasaray ligin 6. haftası itibariyle de rakibine en fazla fark atan takım oldu.
Cimbom en yakın rakibi Göztepe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.
FENER'LE FARK 6
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile de puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertli rakibine 6. hafta itibariyle 5 puan fark atmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ligde 2010- 11 sezonunda ise o dönemki lider Bursaspor 6. hafta itibariyle en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark atmıştı.