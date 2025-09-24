Puan farkı 6'ya çıktı! Galatasaray Süper Lig'in ilk 6 haftasında farkını ortaya koydu

Galatasaray. (Takvim.com.tr arşiv)

SADECE 2 GOL YEDI

Okan Buruk'un öğrencileri Trendyol Süper Lig'de 6 haftalık periyotta 18 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 2 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar bu performansını artırarak ilerleyen haftalarda en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını daha da artırmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da oyuncularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve bu performansı sürdürmelerini istediği öğrenildi.