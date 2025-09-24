PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool'da Gio devrimi!

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olarak göreve başlayan Giovanni van Bronckhorst, Merseyside ekibine yaptığı katkıyla övgü topladı.

Beşıktaş'ın kötü gidişat sonrası 30 Kasım 2024 tarihinde yollarını ayırdığı Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olmuştu.

Hollandalı teknik adam kısa sürede takıma yaptığı katkı ile alkış topladı. İngiltere'de yayımlanan The Firm dergisi, "Gio'nun Kızıl Devrimi: Van Bronckhorst Anfield'ı nasıl dönüştürüyor?" başlıklı bir yazıyla Hollandalı teknik adamı överken "Gio'nun etkisi inkar edilemez. Taktiksel ustalık, oyunculara fısıldayan tavır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak 20 maçta görev alan Van Bronckhorst, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

