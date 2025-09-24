Filistinli sporcu Muhammed es-Satri İsrail saldırısında yaşamını yitirdi

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 355'ten fazla futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, bölgede spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği vurgulandı.

ULUSLARARASI ÇAĞRILAR

Son günlerde Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu ayrı ayrı açıklamalar yaparak, İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarına katılımının savaş sona erene kadar askıya alınması gerektiğini dile getirdi.

SPOR DÜNYASINDA BÜYÜK YIKIM

Gazze'de devam eden saldırılar yalnızca sivil halkı değil, spor camiasını da derinden etkiliyor. Çok sayıda sporcu yaşamını yitirirken, bölgedeki kulüplerin tesisleri ağır hasar aldı. Bu durum, Filistin futbolunun geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.