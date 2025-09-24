PODCAST CANLI YAYIN

FIFA'dan penaltı için yeni karar!

2026'dan itibaren penaltı atışlarında kaleciden dönen topu tamamlama dönemi bitiyor. Direkten dönen toplar için henüz karar yok. Çift temaslarda kasıt yoksa gol geçerli sayılacak.

Giriş Tarihi:
FIFA'dan penaltı için yeni karar!
FIFA, futbolda penaltı atışları konusunda tarihi bir değişiklik düşünüyor ve bu değişikliğin 2026 gibi erken bir tarihte hayata geçirilmesi için çalışma yapıyor.

Bu değişiklik, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendiriliyor. Planlanan değişiklik uygulamaya girdiğinde penaltıyla ilgili bütün ezberler bozulacak. Artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğerlerinin ceza sahası etrafına dizilmesine, çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesine de gerek kalmayacak. Çünkü kaleci topu çeldiğinde, topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek


HAKEM İNSİYATİFİNDE

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuyu, Hakem Komitesi başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.

Yeni yönetmelik; kuralları oluşturma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahip IFAB'ın onayından sonra devreye girebiliyor. Ayrıca bundan önce çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı | Beyaz Saray "sabotaj" dedi
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!