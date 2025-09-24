Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI

2025-2026 sezonunda hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de ING Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Beko , finalde rakibi Beşiktaş Gain ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip ise Süper Lig'i geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamlamış ve ING Türkiye Kupası'nda final oynamıştı.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçının galibi kupanın sahibi olacak (İHA)

FENERBAHÇE BEKO'NUN KUPA KARNESİ

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar 7 kez şampiyonluk yaşadı. İlk zaferini 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek elde eden Fenerbahçe, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

2006-2007'de Anadolu Efes'i 79-77 mağlup ederek 13 yıl aradan sonra kupayı kazanan Fenerbahçe, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de kupayı müzesine götürdü.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 19. kez sahne alacağı kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek istiyor.