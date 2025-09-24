Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

38.’si düzenlenecek Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda dev bir final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain, organizasyon tarihinde ilk kez kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

2025-2026 sezonunda hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de ING Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Beko, finalde rakibi Beşiktaş Gain ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip ise Süper Lig'i geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamlamış ve ING Türkiye Kupası'nda final oynamıştı.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçının galibi kupanın sahibi olacak (AA)Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçının galibi kupanın sahibi olacak (AA)

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain: 14-4

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçının galibi kupanın sahibi olacak (İHA)Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçının galibi kupanın sahibi olacak (İHA)

FENERBAHÇE BEKO'NUN KUPA KARNESİ

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar 7 kez şampiyonluk yaşadı. İlk zaferini 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek elde eden Fenerbahçe, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.
2006-2007'de Anadolu Efes'i 79-77 mağlup ederek 13 yıl aradan sonra kupayı kazanan Fenerbahçe, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de kupayı müzesine götürdü.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 19. kez sahne alacağı kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek istiyor.

İki ezeli rakip Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya (AA)İki ezeli rakip Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya (AA)

BEŞİKTAŞ'IN TEK ZAFERİ

Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tarihinde yalnızca 1 kez kazanabildi. Siyah-beyazlılar, 30 Eylül 2012'de oynanan finalde Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Beşiktaş ayrıca 1986-1987 sezonunda Karşıyaka'ya 81-65 kaybederek ikincilikle yetinmişti. Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Gain, Fenerbahçe karşısında zafer elde etmesi halinde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı bir kez daha kazanacak.

