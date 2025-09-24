Bulgaristan'da Dimitrov dönemi!

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki rakibi Bulgaristan, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.
Bulgaristan, teknik direktörlük görevine Aleksandar Dimitrov'u getirdiğini açıkladı. 49 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Dimitrov, bu görevinden önce Bulgaristan U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. U21 Milli Takımının başına ise bir dönem Trabzonspor forması giymiş olan Todor Yanchev getirildi.
49 yaşındaki teknik direktör Bulgaristan kariyerindeki ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak.
