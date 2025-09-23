PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Zubkov aranıyor!

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, geçen sezonki performansını aratıyor. Geçen sezon gol yollarında etkili olan Ukraynalı oyuncu, bu sezon ise skor anlamında bekleneni veremedi.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da Zubkov aranıyor!

Trabzonspor'un geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, bu sezon beklenin uzağında sezona başladı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen ve ligin ikinci yarısında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımına büyük katkı sağlayan Zubkov, bu sezon ise eski performansını aratıyor.

Trabzonspor'da geçen sezon ligde 15 maçta 941 dakika sahada kalan Zubkov, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, bu oyuncunun gol attığı maçlarda 10 puanı hanesine yazdırdı.


BU SEZON 90 DAKİKASI YOK

Oleksandr Zubkov, bu sezon ligin ilk 6 haftalık bölümünde tüm maçlarda forma giymesine karşın hiçbir karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalamadı.

Sırasıyla Kocaelispor maçında 77 dakika, Kasımpaşa maçında 25, Hesap.com Antalyaspor maçında 84, Samsunspor maçında 82, Fenerbahçe maçında 60, Gaziantep FK maçında 78 dakika görev yapan Zubkov, 406 dakika forma giyebildi.

Sadece üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayamayan Zubkov, diğer maçlarda ise 90 dakikayı tamamlayamadı.

GOLSÜZ SEZONU

Geçen sezon gol yollarında etkili olan Ukraynalı oyuncu, bu sezon ise skor anlamında bekleneni veremedi.

Ligin ilk 6 haftasında skor katkısı veremeyen Zubkov, son maçlarda da teknik direktör Fatih Tekke'nin kenara aldığı isimlerin başında geldi.

Paul Onuachu Trabzonspora hayat veriyorPaul Onuachu Trabzonspora hayat veriyor
Paul Onuachu Trabzonspor'a hayat veriyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Türk Telekom
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas'dan video kaydı
BAĞ-KUR'A 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! Bakan Işıkhan düzenleme için tarih verdi! Prim sayısı 7200'e çekilecek! Kimler kapsamda?
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Sergen Yalçın'dan şok sözler: "Bundan sonra oynamayan gider"
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz'dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Esra Erol’un çocukluk fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı! Minik hali bakın kime benzetildi