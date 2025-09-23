PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Birçok kişi, “Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupa maç bilgisi…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupa maçı hangi kanalda?

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu yıl Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi derbi atmosferinde geçecek bu mücadelede Fenerbahçe, kupayı bir kez daha müzesine taşımayı hedeflerken Beşiktaş ise güçlü rakibini yenerek tarihe geçmeyi planlıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20:30'da başlayacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI BİLET FİYATLARI

Saha İçi 1. Sıra: 15.000 TL

Saha İçi 2. Sıra: 12.500 TL

Saha İçi 3. Sıra: 10.000 TL

1. Kategori: 2.000 TL

2. Kategori: 1.500 TL

3. Kategori: 1.250 TL

4. Kategori: 1.000 TL

5. Kategori: 750 TL

6. Kategori: 500 TL

7. Kategori: 350 TL

8. Kategori: 250 TL

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan
Türk Telekom
CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Hükümet onayladı: Soykırımcıya yakıt bile yok
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
CANLI ANLATIM | 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında 2. gün! Yetkim yok yalanı tanık ifadesiyle ifşa oldu!
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!
Investco Holding’e yönelik borsa manipülasyonundan yasak aşk skandalı ortaya çıktı: Eski sekreterim uygunsuz görüntülerimi sattı!
ABD'de Macron Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!