Ousmane Dembele (AFP)

ÖDÜL KONUŞMASINDA AĞLADI

Ousmane Dembele, 2025 Ballon d'Or ödül töreninde yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, Paris'te düzenlenen törenle futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazandı ve kulübü adına bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

Ayrıca Dembele, Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane ve Karim Benzema gibi efsanelerin izinden giderek bu ödülü kazanan altıncı Fransız oldu.

Ballon d'Or ödülünü eski PSG, Brezilya ve Barselona süperstarı Ronaldinho'dan alan Dembele, "Söyleyecek fazla sözüm yok. Bakın, kolay değil. Kariyerimde başardığım en iyi şeylerden biri." dedi.