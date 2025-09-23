Ousmane Dembele (AFP)
ÖDÜL KONUŞMASINDA AĞLADI
Ousmane Dembele, 2025 Ballon d'Or ödül töreninde yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu.
Paris Saint-Germain'in yıldızı, Paris'te düzenlenen törenle futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazandı ve kulübü adına bunu başaran ikinci oyuncu oldu.
Ayrıca Dembele, Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane ve Karim Benzema gibi efsanelerin izinden giderek bu ödülü kazanan altıncı Fransız oldu.
Ballon d'Or ödülünü eski PSG, Brezilya ve Barselona süperstarı Ronaldinho'dan alan Dembele, "Söyleyecek fazla sözüm yok. Bakın, kolay değil. Kariyerimde başardığım en iyi şeylerden biri." dedi.
Lamine Yamal (REUTERS)
LAMINE YAMAL'DAN İLK
Kopa Trophy bir kez daha Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın oldu. Genç yetenek, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde ederek tarihe geçti.
Kadınlarda da Barcelona'nın bir başka yıldızı Vicky López ödülü kaldırdı.
Luis Enrique (REUTERS)
EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR LUIS ENRIQUE
PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, yılın en iyisi seçildi.
İspanyol çalıştırıcı, PSG ile geride kalan sezonda Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Sarina Wiegman (AA)
KADINLARDA WIEGMAN KAZANDI
Kadınlarda ise yılın teknik direktörü Sarina Petronella Wiegman olarak seçildi. Hollandalı antrenör, İngiltere'yi şampiyon yaparak son 3 turnuvada mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
Gianluigi Donnarumma (AFP)
YILIN KALECİSİ DONNARUMMA!
Sezona damga vuran isimler içerisinde yılın kalecisi ise Gianluigi Donnarumma oldu. PSG'de kazandığı kupaların ardından Manchester City'e transfer olan İtalyan file bekçisi, ödüle layık görüldü.
Kadınlarda da Chelsea'nin 1 numaraası Hannah Hampton seçildi.