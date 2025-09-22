Real Madrid’de Arda Güler feda edilecek iddiası! Gündeme oturdu

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Gonzalo'nun yerine oyuna dahil olan genç yıldızın yedek kalma nedeni ise Jude Bellingham'ın tercih edilmesi oldu.

Arda Güler (AA) XABI ALONSO'DAN AÇIKLAMA Karşılaşmanın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda ve Bellingham'ın benzer rollerde oynadığını belirterek, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda bağlantıyı arkadan kurabilir, Jude ise daha önde oynuyor." dedi.