Real Madrid’de Arda Güler feda edilecek iddiası! Gündeme oturdu

Xabi Alonso’nun gelişiyle Real Madrid’de daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, İspanyol basınında çıkan haberlerle yeniden gündeme geldi. Milli yıldız için, Jude Bellingham’ın yükselişi sonrası işler beklendiği gibi gitmeyebilir.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Gonzalo'nun yerine oyuna dahil olan genç yıldızın yedek kalma nedeni ise Jude Bellingham'ın tercih edilmesi oldu.

XABI ALONSO'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda ve Bellingham'ın benzer rollerde oynadığını belirterek, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda bağlantıyı arkadan kurabilir, Jude ise daha önde oynuyor." dedi.

İSPANYOL BASININDAN OLAY İDDİA

AS Gazetesi, Arda Güler'in ilerleyen haftalarda daha sık yedek kalabileceğini öne sürdü. "Bellingham'ın acımasız dönüşü" başlıklı haberde, sezon ilerledikçe İngiliz oyuncunun takımda daha önemli bir rol üstleneceği, bu nedenle Mastantuono veya Arda Güler'in feda edilebileceği belirtildi.

BELLINGHAM'IN DÖNÜŞÜ

Geçirdiği omuz sakatlığı sonrası toparlanan Bellingham, Espanyol karşısında bu sezonki ilk dakikalarını aldı. Haberde, İngiliz oyuncunun eski formuna geri dönebileceği ve Real Madrid için gol katkısında Mbappé'nin eksikliğini kapatmasının beklendiği vurgulandı. İlk sezonunda 23 gol, 13 asist yapan Bellingham'ın bu performansı yeniden yakalaması umuluyor.

