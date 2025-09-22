Mert Hakan'dan tüzüğe aykırı oy kullanımı!

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe başkanlık seçimlerinden oy kullanması olay yarattı.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.



Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.