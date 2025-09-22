Hakim Ziyech PSV'ye imza atabilir!

Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, PSV, bonservisi elinde olan isimlere yöneldi. Gündeme gelen en dikkat çekici isim ise Hakim Ziyech oldu. Faslı yıldızın da Hollanda'ya dönüş fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Hakim Ziyech (Takvim Foto Arşiv) HOLLANDA'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ Ziyech, daha önce Hollanda'da Heerenveen, Twente ve Ajax formaları giymişti. Şimdi ise PSV ile adı anılan 31 yaşındaki oyuncunun, yeniden Eredivisie'ye dönmesi gündemde.