Hakim Ziyech PSV'ye imza atabilir!

PSV Eindhoven’da genç futbolcu Ruben van Bommel, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. 21 yaşındaki oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Hollanda ekibinde transfer gündemini yeniden hareketlendirdi.

Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, PSV, bonservisi elinde olan isimlere yöneldi. Gündeme gelen en dikkat çekici isim ise Hakim Ziyech oldu. Faslı yıldızın da Hollanda'ya dönüş fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

HOLLANDA'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ

Ziyech, daha önce Hollanda'da Heerenveen, Twente ve Ajax formaları giymişti. Şimdi ise PSV ile adı anılan 31 yaşındaki oyuncunun, yeniden Eredivisie'ye dönmesi gündemde.

GALATASARAY VE KATAR DÖNEMİ

Haziran 2023 - Ocak 2025 döneminde Galatasaray forması giyen Ziyech, ocak ayında Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuştu. Ancak temmuz ayında kulüpten ayrıldı ve o tarihten bu yana serbest statüde bulunuyor.

