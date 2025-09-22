Fenerbahçe Sofyan Amrabat için kararını verdi

Haberde, Fenerbahçe 'nin 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini Fiorentina'dan 12 milyon euroya aldığı hatırlatıldı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun satışına sıcak baktığı ve pazarlıklara açık olduğu da vurgulandı.

Sofyan Amrabat (EPA)

BONSERVİS İÇİN ALT SINIR: 10 MİLYON EURO

Amrabat'ın bonservisi için bu sezonki performansının belirleyici olacağı, ancak tecrübeli orta sahanın 10 milyon euro'nun altında bir bedelle satılmasının düşünülmediği ifade edildi. Güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gösteriliyor.