Fenerbahçe Sofyan Amrabat için kararını verdi

Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla Real Betis’e kiralanan Sofyan Amrabat, performansı ve olası bonservis bedeliyle İspanyol basınında geniş yer buldu. Sarı lacivertliler, Faslı yıldız hakkındaki kararını netleştirdi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibinin yolunu tutmuştu. İspanyol basını, transferin detaylarını ve olası bonservis gelişmelerini gündemine taşıdı.

FENERBAHÇE 12 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Haberde, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini Fiorentina'dan 12 milyon euroya aldığı hatırlatıldı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun satışına sıcak baktığı ve pazarlıklara açık olduğu da vurgulandı.

BONSERVİS İÇİN ALT SINIR: 10 MİLYON EURO

Amrabat'ın bonservisi için bu sezonki performansının belirleyici olacağı, ancak tecrübeli orta sahanın 10 milyon euro'nun altında bir bedelle satılmasının düşünülmediği ifade edildi. Güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

REAL BETIS'TEKİ PERFORMANSI

Sezon başında Real Betis'e katılan Sofyan Amrabat, şu ana kadar İspanyol ekibiyle 2 maçta forma giydi. Amrabat'ın sözleşmesi, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam ediyor.

