Andre Onana'nın sezon sonu rotası belli oldu

Resmi anlaşmaya göre, Onana'nın Trabzonspor 'daki kiralık sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek. Kamerunlu file bekçisi, kağıt üzerinde 2026 yazına kadar Manchester United 'ın oyuncusu olarak gözüküyor.

Andre Onana (AA)

İNGİLİZ BASINI: "HİKâYE BİTTİ"

İngiltere'den yansıyan haberlere göre Manchester United yönetimi, Onana ile yollarını ayırmayı planlıyor. Hem kulüp hem de kaleci açısından bu birlikteliğin artık sona erdiği vurgulanırken, sezon sonunda farklı bir transfer planı yapılabileceği ifade ediliyor.