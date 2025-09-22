PODCAST CANLI YAYIN

Andre Onana'nın sezon sonu rotası belli oldu

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, kısa sürede bordo-mavili taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Ancak İngiliz basını, Kamerunlu kalecinin sezon sonunda Premier Lig’e geri döneceğini ve United kariyerinin de sona erebileceğini yazdı.

Onana, Trabzonspor formasıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı ve sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Kısa sürede taraftarların güvenini kazanan deneyimli kaleci, gösterdiği özgüvenli oyunuyla dikkat çekti.

KİRALIK SÖZLEŞME SEZON SONUNDA BİTİYOR

Resmi anlaşmaya göre, Onana'nın Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek. Kamerunlu file bekçisi, kağıt üzerinde 2026 yazına kadar Manchester United'ın oyuncusu olarak gözüküyor.

İNGİLİZ BASINI: "HİKâYE BİTTİ"

İngiltere'den yansıyan haberlere göre Manchester United yönetimi, Onana ile yollarını ayırmayı planlıyor. Hem kulüp hem de kaleci açısından bu birlikteliğin artık sona erdiği vurgulanırken, sezon sonunda farklı bir transfer planı yapılabileceği ifade ediliyor.

