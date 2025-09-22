PODCAST CANLI YAYIN

2025 Ballon d'Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele'nin

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan isim, İspanya devi Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile PSG'nin süper starı Ousmane Dembele arasından Fransız kanat oyuncusu oldu.

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

Ödülün sahibi, PSG takımında forma giyen Ousmabe Dembele oldu.

Lamine Yamal (REUTERS)Lamine Yamal (REUTERS)

LAMINE YAMAL'DAN İLK

Kopa Trophy bir kez daha Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın oldu. Genç yetenek, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde ederek tarihe geçti.

Kadınlarda da Barcelona'nın bir başka yıldızı Vicky López ödülü kaldırdı.

Luis Enrique (REUTERS)Luis Enrique (REUTERS)

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR LUIS ENRIQUE

PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, yılın en iyisi seçildi.

İspanyol çalıştırıcı, PSG ile geride kalan sezonda Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Sarina Wiegman (AA)Sarina Wiegman (AA)

KADINLARDA WIEGMAN KAZANDI

Kadınlarda ise yılın teknik direktörü Sarina Petronella Wiegman olarak seçildi. Hollandalı antrenör, İngiltere'yi şampiyon yaparak son 3 turnuvada mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Gianluigi Donnarumma (AFP)Gianluigi Donnarumma (AFP)

YILIN KALECİSİ DONNARUMMA!

Sezona damga vuran isimler içerisinde yılın kalecisi ise Gianluigi Donnarumma oldu. PSG'de kazandığı kupaların ardından Manchester City'e transfer olan İtalyan file bekçisi, ödüle layık görüldü.

Kadınlarda da Chelsea'nin 1 numaraası Hannah Hampton seçildi.

Viktor Gyökeres ve Ewa Pajor (REUTERS)Viktor Gyökeres ve Ewa Pajor (REUTERS)

GERD MÜLLER ÖDÜLÜ GYÖKERES'İN

Sporting CP'de attığı gollerle dünyaya damga vuran Viktor Gyökeres, Gerd Müller Ödülü'nün kazannı olarak açıklandı. Kadınlarda ise Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Ewa Pajor kürsüye çıkmayı başardı.

Arsenal kulübü ödülünü aldı (REUTERS)Arsenal kulübü ödülünü aldı (REUTERS)

YILIN TAKIMLARI ARSENAL VE PSG

Kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Arsenal, yılın takımı seçildi.

Erkeklerde ise aynı kupayı kaldıran ve Fransa'daki tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşan PSG yılın kulübü oldu.

Aitana Bonmati (REUTERS)Aitana Bonmati (REUTERS)

BALLON d'OR SAHİPLERİ AÇIKLANDI

Kadınlarda üst üste 3. kez Barcelona'nın Aitana Bonmati ödüle layık görüldü.

Erkeklerde ise Paris temsilcisinin yıldızı Ousmane Dembele seçildi.

