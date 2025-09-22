2025 Ballon d'Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele'nin

Lamine Yamal (REUTERS)

Kopa Trophy bir kez daha Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın oldu. Genç yetenek, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde ederek tarihe geçti.

Kadınlarda da Barcelona'nın bir başka yıldızı Vicky López ödülü kaldırdı.