2025 Ballon d'Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele'nin

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.
Ödülün sahibi, PSG takımında forma giyen Ousmabe Dembele oldu.
LAMINE YAMAL'DAN İLK
Kopa Trophy bir kez daha Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın oldu. Genç yetenek, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde ederek tarihe geçti.
Kadınlarda da Barcelona'nın bir başka yıldızı Vicky López ödülü kaldırdı.
EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR LUIS ENRIQUE
PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, yılın en iyisi seçildi.
İspanyol çalıştırıcı, PSG ile geride kalan sezonda Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.