Trabzonspor'da Andre Onana Avrupa'nın gündeminde!

Trabzonspor kalecisi Andre Onana’nın Gaziantep FK maçında Paul Onuachu’ya yaptığı 60 metrelik asist, Avrupa basınında ve yüksek takipçili futbol hesaplarında geniş yankı buldu.

Trabzonspor'da Andre Onana Avrupa'nın gündeminde!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta, bordo-mavililerin golü Onuachu'dan geldi. Nijeryalı forvetin attığı golde pası veren isim ise kaleci Andre Onana oldu. Kamerunlu eldivenin bu katkısı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

CBS Sports Golazo: "İlk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı seçildi. İkinci maçta 60 metrelik pasla Onuachu'ya asist yaptı."

EuroFoot: "Andre Onana (29), yeni kulübü Trabzonspor için asist yaptı."

The European Lad: "Andre Onana, Trabzonspor'un golünde asist yaptı!"

Football Tweet: "Türkiye'de Andre Onana, Trabzonspor için asist yaptı."

Soar Super Eagles: "Paul Onuachu'nun golünde asist kalecisi Andre Onana'dan geldi."

Yahoo Sports UK: "Onana'nın yükselişi sürüyor; Trabzonspor, 1-1'lik beraberliği onun asistiyle yakaladı."

SportBible: "Türkiye'deki başlangıcı etkileyici. United'daki zor dönemin ardından toparlanıyor."

The Sun: "Onana'nın Türkiye'deki harika başlangıcı 60 metrelik asistle devam ediyor. Taraftarlar, 'Sorun United'dı' yorumunda birleşti."

Manchester United taraftarları sosyal medyada, "Manchester United'dan ayrıl, tekrar futbolcu ol" ve "Her oyuncu United'dan uzaklaşınca gelişiyor" şeklindeki yorumlarıyla dikkat çekti.

