Trabzonspor'da Andre Onana Avrupa'nın gündeminde!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta, bordo-mavililerin golü Onuachu'dan geldi. Nijeryalı forvetin attığı golde pası veren isim ise kaleci Andre Onana oldu. Kamerunlu eldivenin bu katkısı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.