Ligue 1'deki Marsilya - PSG maçına fırtına ertelemesi

Fransa Ligue 1’in 5. haftasında oynanması planlanan Olimpik Marsilya–Paris Saint-Germain derbisi, kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligue 1'deki Marsilya - PSG maçına fırtına ertelemesi

Ligue 1'den yapılan açıklamaya göre, TSİ 21.45'te Velodrome Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma, Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, öğleden sonra başlayıp geceye kadar süren şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınaların stadyum çevresinde ciddi risk oluşturacağı vurgulandı.

TARAFTAR VE OYUNCULAR İÇİN GÜVENLİK GEREKÇESİ

Valilik, erteleme gerekçeleri arasında taraftarların araçlarını yanlış zamanda alma tehlikesini, maç öncesi şehirde yaşanacak yoğun hareketliliği ve karşılaşma sırasında oyuncu ile taraftarların karşılaşabileceği fırtına riskini gösterdi.

YENİ TARİH BELLİ DEĞİL

Ligue 1 yönetimi, MarsilyaPSG mücadelesinin hangi tarihte oynanacağına dair bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını duyurdu.

