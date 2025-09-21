PODCAST CANLI YAYIN

Krstovic'in şovu 3 puanı getirdi! Torino - Atalanta: 0-3 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Atalanta, Torino’ya konuk oldu. Mavi-siyahlılar, etkili bir performans sergilediği karşılaşmayı 3-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Nikola Krstovic 30. ve 38. dakikalarda fileleri havalandırırken, 34. dakikada Kamaldeen Sulemana skoru belirleyen golü kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle Atalanta puanını 8'e yükselterek 5. sırada yer aldı. Torino ise 4 puanla 11. sırada kaldı.

EMİRHAN İLKHAN OYNAMADI

Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, bu maçta süre alamadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Atalanta, Serie A'nın 5. haftasında Juventus deplasmanına çıkacak. Torino ise Parma ile deplasmanda karşılaşacak.

