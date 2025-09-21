Atalanta'ya galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Nikola Krstovic 30. ve 38. dakikalarda fileleri havalandırırken, 34. dakikada Kamaldeen Sulemana skoru belirleyen golü kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle Atalanta puanını 8'e yükselterek 5. sırada yer aldı. Torino ise 4 puanla 11. sırada kaldı.
EMİRHAN İLKHAN OYNAMADI
Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, bu maçta süre alamadı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Atalanta, Serie A'nın 5. haftasında Juventus deplasmanına çıkacak. Torino ise Parma ile deplasmanda karşılaşacak.