Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'un bonservisi için astronomik talep

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, genç yıldızı Can Uzun için astronomik bir rakam belirledi.

Giriş Tarihi:
Bild'in haberine göre Alman kulübü, 19 yaşındaki milli futbolcunun bonservis bedelini 80 milyon Euro olarak açıkladı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE REKOR OLABİLİR

Eğer Can Uzun bu rakamla transfer yaparsa, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Şu an zirvede, 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan bulunuyor.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Frankfurt formasıyla bu sezon 5 maça çıkan genç on numara, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Can Uzun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a karşı da gol sevinci yaşamıştı.

