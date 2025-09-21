Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Kocaman, teknik direktörlük kariyerine ilişkin, "Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum. Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Başarısızlıklarda da aynı sorumluluğu almaları gerekir" dedi.

Aykut Kocaman (AA) "SEÇİMLER ÇOK DOĞRU DEĞİLDİ" Tecrübeli isim, Fenerbahçe'nin geçmişteki kadro planlamalarıyla ilgili de, "Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğunda da ciddi hatalar yapıldı. Son 3 yılda ise teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı ancak bu kez yönetimlerin doğru zamanlardaki hamleleri belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.