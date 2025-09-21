PODCAST CANLI YAYIN

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine devam ettiğini ve doğru şartlar oluştuğunda göreve hazır olduğunu söyledi.

Kocaman, teknik direktörlük kariyerine ilişkin, "Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum. Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Başarısızlıklarda da aynı sorumluluğu almaları gerekir" dedi.

"SEÇİMLER ÇOK DOĞRU DEĞİLDİ"

Tecrübeli isim, Fenerbahçe'nin geçmişteki kadro planlamalarıyla ilgili de, "Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğunda da ciddi hatalar yapıldı. Son 3 yılda ise teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı ancak bu kez yönetimlerin doğru zamanlardaki hamleleri belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE HEP YÜKSEKLERDE KALSIN"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye dair duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: "Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama seçenek dahi olmamam tuhaf. Bunu yaratanların düşünmesi lazım. Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olmaz umarım. Ancak ihtiyaç olursa hiçbir ön koşul olmadan bütün varlığımla yine buradayım. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın."

