Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Cezayir Milli Takımı'nı seçti

İspanya 2. Ligi takımlarından Granada'nın kalesini koruyan Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonunun davetini kabul etti.

Genç yaş kategorilerinde Fransa formasını giyen Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Cezayir Milli Takımı'nı seçti.

İspanya 2. Ligi takımlarından Granada'nın kalesini koruyan Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonunun davetini kabul etti.

27 yaşındaki Zidane, bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayabilir.

Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda lider durumda. Teknik direktör Vladimir Petkovic'in gruptaki son iki maç için Luca Zidane'ı kadroya çağırmayı planladığı basına yansıdı.

Luca'nın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz ise Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla 27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

