TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI | Filenin Efeleri çeyrek finali hedefliyor! İşte canlı yayın bilgileri…

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası’nda kader maçına çıkıyor. Son 16 turunda Hollanda ile kozlarını paylaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, galibiyet alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.  İşte Türkiye–Hollanda mücadelesine dair canlı yayın ve maç detayları…

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI | Filenin Efeleri çeyrek finali hedefliyor! İşte canlı yayın bilgileri…

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda tarih yazma yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Peki Türkiye–Hollanda maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile Hollanda arasındaki Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı 20-23 Eylül tarihleri arasında yaşanacak. Milli takımların çeyrek finale çıkmak için sahne alacağı eşleşmeler ise şöyle:

Türkiye – Hollanda

Polonya – Kanada

Arjantin – İtalya

Belçika – Finlandiya

Bulgaristan – Portekiz

ABD – Slovenya

Tunus – Çekya

Sırbistan – İran

Çeyrek final müsabakaları 24-25 Eylül'de oynanırken, yarı finaller 27 Eylül'de, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 28 Eylül'de yapılacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda güçlü bir kadro yer alıyor. İşte sahaya çıkacak isimler:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Filenin Efeleri, bu geniş ve formda kadrosuyla şampiyonada tarih yazmayı hedefliyor.



