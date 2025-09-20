TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI | Filenin Efeleri çeyrek finali hedefliyor! İşte canlı yayın bilgileri…

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda tarih yazma yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Peki Türkiye–Hollanda maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Türkiye ile Hollanda arasındaki Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı 20-23 Eylül tarihleri arasında yaşanacak. Milli takımların çeyrek finale çıkmak için sahne alacağı eşleşmeler ise şöyle:
Türkiye – Hollanda
Polonya – Kanada
Arjantin – İtalya
Belçika – Finlandiya
Bulgaristan – Portekiz
ABD – Slovenya
Tunus – Çekya
Sırbistan – İran
Çeyrek final müsabakaları 24-25 Eylül'de oynanırken, yarı finaller 27 Eylül'de, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 28 Eylül'de yapılacak.