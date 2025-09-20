TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI | Filenin Efeleri çeyrek finali hedefliyor! İşte canlı yayın bilgileri…

A Milli Erkek Voleybol Takımı , 2025 Dünya Şampiyonası'nda tarih yazma yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Peki Türkiye– Hollanda maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…

Türkiye ile Hollanda arasındaki Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TVF

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı 20-23 Eylül tarihleri arasında yaşanacak. Milli takımların çeyrek finale çıkmak için sahne alacağı eşleşmeler ise şöyle:

Türkiye – Hollanda

Polonya – Kanada

Arjantin – İtalya

Belçika – Finlandiya

Bulgaristan – Portekiz

ABD – Slovenya

Tunus – Çekya

Sırbistan – İran

Çeyrek final müsabakaları 24-25 Eylül'de oynanırken, yarı finaller 27 Eylül'de, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 28 Eylül'de yapılacak.