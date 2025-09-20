Leroy Sane'de Wilfried Zaha endişesi!

Wilfried Zaha da Galatasaray kariyerine düşük bir performansla başlamış ve ilk 6 maçta yalnızca 1 gol, 1 asistlik katkı verebilmişti. Beklentilerin uzağında kalan Fildişili futbolcu, bir türlü çıkış yakalayamamıştı. Şimdi benzer bir durumun Leroy Sane'de de yaşanması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini artırdı.
YÜKSEK MALİYET VE DÜŞÜK PERFORMANS
Alman yıldızın antrenmanlardaki etkisiz görüntüsü de eleştirilere neden oldu. 12 milyon Euro yıllık maliyetle kadroya katılan 29 yaşındaki Sane, yazın imzalanan 3 yıllık sözleşmenin ardından sarı-kırmızılı formayı bugüne kadar 9 resmi maçta giydi. Toplam 635 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO
Milli takım kampı sırasında ekstra izin de kullanan Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor. Taraftarlar, yüksek beklentilerle transfer edilen yıldız oyuncunun bundan sonraki süreçte performansını artırıp artıramayacağını merak ediyor.