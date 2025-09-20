Leroy Sane'de Wilfried Zaha endişesi!

Wilfried Zaha da Galatasaray kariyerine düşük bir performansla başlamış ve ilk 6 maçta yalnızca 1 gol, 1 asistlik katkı verebilmişti. Beklentilerin uzağında kalan Fildişili futbolcu, bir türlü çıkış yakalayamamıştı. Şimdi benzer bir durumun Leroy Sane'de de yaşanması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini artırdı.

Leroy Sane (AA) YÜKSEK MALİYET VE DÜŞÜK PERFORMANS Alman yıldızın antrenmanlardaki etkisiz görüntüsü de eleştirilere neden oldu. 12 milyon Euro yıllık maliyetle kadroya katılan 29 yaşındaki Sane, yazın imzalanan 3 yıllık sözleşmenin ardından sarı-kırmızılı formayı bugüne kadar 9 resmi maçta giydi. Toplam 635 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.