Leroy Sane'de Wilfried Zaha endişesi!

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik yenilginin ardından eleştirilerin odak noktası oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun performansını yetersiz bulurken, Sane’nin Galatasaray’ın eski futbolcusu Wilfried Zaha ile olan benzerliği gündeme geldi.

Wilfried Zaha da Galatasaray kariyerine düşük bir performansla başlamış ve ilk 6 maçta yalnızca 1 gol, 1 asistlik katkı verebilmişti. Beklentilerin uzağında kalan Fildişili futbolcu, bir türlü çıkış yakalayamamıştı. Şimdi benzer bir durumun Leroy Sane'de de yaşanması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini artırdı.

Leroy Sane (AA)Leroy Sane (AA)

YÜKSEK MALİYET VE DÜŞÜK PERFORMANS

Alman yıldızın antrenmanlardaki etkisiz görüntüsü de eleştirilere neden oldu. 12 milyon Euro yıllık maliyetle kadroya katılan 29 yaşındaki Sane, yazın imzalanan 3 yıllık sözleşmenin ardından sarı-kırmızılı formayı bugüne kadar 9 resmi maçta giydi. Toplam 635 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Leroy Sane (AA)Leroy Sane (AA)

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Milli takım kampı sırasında ekstra izin de kullanan Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor. Taraftarlar, yüksek beklentilerle transfer edilen yıldız oyuncunun bundan sonraki süreçte performansını artırıp artıramayacağını merak ediyor.

